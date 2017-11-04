Sarà Catania la prossima tappa della squadra di Motta San Giovanni. I ragazzi del presidente Cogliandro saranno chiamati ad una trasferta difficile in terra Siciliana. Di fronte un Catania che cercherà la prima vittoria in campionato.

La FUTURA invece dovrà dare continuità alle belle prestazioni delle ultime 2 giornate di campionato. Assente per impegni personali Federico , il resto della rosa sarà disponibile. Antonino Labate: “Sappiamo di trovare di fronte una squadra organizzata che lo scorso anno giocava in A2. Cercheremo di rendere la vita difficile ai nostri avversari perché abbiamo lavorato tanto e con attenzione”.

Terna arbitrale tutta siciliana.