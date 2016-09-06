Quote sempre più rosa nello staff tecnico Vis

Teresa Nicosia, Serena Marino, Amelia Irrera. Parla decisamente al femminile lo staff tecnico del settore giovanile della Vis targata 2016/2017. Tutte e tre facevano già parte dell’organigramma societario la passata stagione. Sono state confermate a furor di popolo, con nuovi incarichi.

I nuovi incarichi dello staff tecnico

Teresa Nicosia ha superato brillantemente il corso biennale per istruttori nazionali Fip svoltosi a Norcia. Circostanza questa che le è valsa di recente la nomina a nuova responsabile del settore minibasket. Le è bastato un solo anno di lavoro per conquistare la fiducia di tutti ed essere promossa a questo importante ruolo in seno alla società. Nello specifico si occuperà della gestione e della programmazione delle attività relative ai quattro gruppi delle categorie minibasket, e cioè pulcini e paperine, scoiattoli e libellule, aquilotti e gazzelle ed esordienti.

Serena Marino ha frequentato a Lamezia il corso per preparatori fisici della pallacanestro, guadagnandosi sul campo, dopo l’eccellente lavoro della passata stagione, la promozione a responsabile fisico non solo del settore giovanile, ma anche della prima squadra. Prende il posto che fu del prof. Fabio Falcomatà e sarà a disposizione full time durante gli allenamenti dei senior e delle selezioni under 13, 14 e 15.

Amelia Irrera, istruttrice regionale Fip

Amelia Irrera ha recentemente ottenuto la qualifica di istruttrice regionale Fip, superando a pieni voti il corso di Lamezia. Si occuperà dei bambini dai 5 agli 8 anni. Abnegazione, professionalità e capacità di relazionarsi coi più piccoli le sue caratteristiche, riconosciute e apprezzate da tutti, specie dai genitori dei ragazzi.

Uno staff tecnico sempre più rosa dunque in casa Vis, con la supervisione dei coach D’Arrigo e Farina e il placet del dg Di Bernardo.