Avvisiamo i cittadini che DAL 3 OTTOBRE le consegne kit per la raccolta differenziata porta a porta non verranno più effettuate presso il Salone parrocchiale di Spirito Santo.

I cittadini che devono ancora ritirare il kit di contenitori POTRANNO RECARSI DA LUNEDÌ 8 OTTOBRE PRESSO IL LIDO COMUNALE DAL LUNEDÌ AL SABATO DALLE 09:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00 e dovranno munirsi per il RITIRO GRATUITO, della tessera sanitaria e di un documento d’identità.

L’invito è rivolto anche alle attività commerciali e non domestiche che dovranno presentarsi muniti di partita Iva e documento di riconoscimento. Potranno recarsi a ritirare il kit anche quelle utenze che ricadono nelle zone già servite dalla raccolta differenziata porta a porta.

Quindi si continua su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Per ulteriori informazioni potete consultare l’indirizzo e-mail igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde 800.759.650, la pagina facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria e l’App DifferenziAPP.