Raccolta differenziata – Sedi di consegna per la distribuzione del mastello del vetro

Dal 30 gennaio il mastello del vetro si ritira a Pellaro e Archi; orari di esposizione per Sbarre, Gebbione e San Giorgio Extra e nuove campane stradali

Continuano le consegne dei mastelli per la raccolta differenziata porta a porta. Per coloro i quali usufruiscono già del servizio di raccolta differenziata porta a porta, ricordiamo che, il nuovo servizio comprendente anche la raccolta del vetro, promossa con lo slogan “Per non restare indietro DifferenziAMO anche il vetro!”, è stato avviato dal 1 gennaio. Invitiamo quindi i cittadini a seguire il nuovo calendario riportante i giorni di raccolta.

Dove ritirare il nuovo mastello del vetro

Chi dovesse ancora ritirare il NUOVO MASTELLO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO, potrà farlo DA LUNEDÌ 30 GENNAIO presso una delle due sedi di consegna, nella sede della circoscrizione di Pellaro, dal LUNEDÌ al MERCOLEDÌ oppure presso la sede della circoscrizione di Archi, dal GIOVEDÌ al SABATO – GIORNI FESTIVI ESCLUSI – DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00.

Ricordiamo, inoltre, ai cittadini che da lunedì 9 gennaio è stato avviato il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta nelle ex circoscrizioni di Sbarre, Ferrovieri – Gebbione e S. Giorgio Extra. Chi dovesse ancora ritirare il kit completo di mastelli può ancora recarsi presso l’AREA PARCHEGGIO Terminale Bus ATAM di Largo Botteghelle, dal LUNEDÌ al SABATO – GIORNI FESTIVI ESCLUSI – DALLE 9:00 ALLE 12:00 E DALLE 15:00 ALLE 18:00.

Rimozione dei cassonetti e orari di esposizione

Si sta inoltre completando la rimozione dei cassonetti stradali presenti nelle zone interessate dal servizio. I cittadini coinvolti dovranno esporre i propri contenitori, se pieni, seguendo gli orari riportati:

I RESIDENTI DEL QUARTIERE DI S.GIORGIO EXTRA (limite da V.LE EUROPA lato monte) DEVONO ESPORRE I CONTENITORI, su strada pubblica, ENTRO LE ORE 06:00 IN QUANTO IL SERVIZIO VIENE EFFETTUATO DALLE 06:00 ALLE 12:00

(limite da V.LE EUROPA lato monte) DEVONO ESPORRE I CONTENITORI, su strada pubblica, ENTRO LE ORE 06:00 IN QUANTO IL SERVIZIO VIENE EFFETTUATO DALLE 06:00 ALLE 12:00 I RESIDENTI DEL QUARTIERE DI SBARRE (limite da V.LE EUROPA lato mare a V.LE CALABRIA lato monte) DEVONO ESPORRE I CONTENITORI, su strada pubblica, ENTRO LE ORE 06:00 IN QUANTO IL SERVIZIO VIENE EFFETTUATO DALLE 06:00 ALLE 12:00

(limite da V.LE EUROPA lato mare a V.LE CALABRIA lato monte) DEVONO ESPORRE I CONTENITORI, su strada pubblica, ENTRO LE ORE 06:00 IN QUANTO IL SERVIZIO VIENE EFFETTUATO DALLE 06:00 ALLE 12:00 I RESIDENTI DEL QUARTIERE DI GEBBIONE (limite da V.LE CALABRIA lato mare) DEVONO ESPORRE I CONTENITORI, su strada pubblica, ENTRO LE ORE 12:00 IN QUANTO IL SERVIZIO VIENE EFFETTUATO DALLE 12:00 ALLE 19:00

Nuove campane stradali per la differenziata

Oltre la distribuzione del nuovo mastello, in questi giorni AVR sta procedendo con il posizionamento delle nuove campane stradali per la raccolta differenziata del vetro per coinvolgere anche i cittadini residenti nelle zone in cui vi è la raccolta stradale. Il vetro se ben selezionato è riciclabile all’infinito, perché riciclandolo si riducono le emissioni di polveri nocive ed anidride carbonica, si tagliano i consumi di energia e si risparmiano preziose materie prime. E soprattutto perché la raccolta differenziata del vetro contribuisce a contenere i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, con benefici economici per i cittadini.

Quindi continuiamo su questo percorso e DifferenziAMOla Reggio Calabria!

Informazioni e numeri utili

Per qualsiasi informazione sono attivi l’indirizzo email igiene.reggio@avrgroup.it, il numero verde gratuito 800. 759. 650 e la pagina Facebook DifferenziAMOla Reggio Calabria.