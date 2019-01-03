‘Io dono, tu vivi’ la raccolta straordinaria di sangue che coinvolge i reggini
Per tutta la giornata i cittadini troveranno personale volontario a loro disposizione che illustrerà il programma di donazione, le finalità e l'importanza del grande gesto di altruismo
03 Gennaio 2019 - 14:01 | comunicato stampa
Reggio Calabria chiede aiuto attraverso l’iniziativa “Io dono, tu vivi”. Si tratta di una straordinaria raccolta di sangue che si terrà sabato 5 gennaio dalle ore 08:00.
“Rispondiamo alla grande necessità di sangue. Ad attenderti ci sarà personale altamente qualificato, quali medici del centro trasfusionale di Reggio Calabria, o psicologo per rispondere a qualsiasi domanda, anche per la tua prima donazione”.
Per tutta la giornata i cittadini troveranno personale volontario a loro disposizione che illustrerà il programma di donazione, le finalità e l’importanza del grande gesto di altruismo.
Dai una grande speranza di vita a chi, senza quel farmaco, morirebbe. Pensaci! Donare fa bene al cuore. Puoi donare sull’autoemoteca davanti alla Questura di Reggio Calabria lato Corso Garibaldi.
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