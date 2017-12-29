Si è concluso un anno ricco di successi per Romano Radici di Liquirizia, l’azienda calabrese che fornisce in Italia ed all’estero radice di liquirizia e che da anni è impegnata nella produzione di prodotti di grandissimi qualità che nel 2017 hanno conquistato piazze importanti suscitando molto interesse.

Come al Sana di Bologna dove quest’anno si è tenuto il ventinovesimo salone internazionale del Biologico e del Naturale ed i prodotti biologici di Romano hanno ottenuto un grande successo: le confetture (che insieme alla radice di liquirizia alternano le clementine, i fichi ed il bergamotto), le tisane, la crema di liquirizia, il liquore classico alla radice di liquirizia e, ultimo arrivato, il succo alla radice di liquirizia e bergamotto.

Il BuonaItalia Trade Show a Dubai

Un altro grande successo è stato il BuonaItalia Trade Show: una iniziativa organizzata dalla Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, in collaborazione con Italian Cuisine World Summit, che da 4 anni organizza a Dubai il Summit Mondiale dei Cuochi e Food & Beverage manager italiani. Nell’iniziativa che si è tenuta a novembre a Dubai l’azienda Romano Radice di Liquirizia ha avuto la possibilità di presentare agli operatori, ai distributori ed ai ristoratori locali i propri prodotti attraverso l’eccellenza della ristorazione italiana.

Le due giornate, infatti, hanno visto la partecipazione di Cuochi Stellati Michelin che grazie a due cucine allestite dal vivo hanno utilizzato i prodotti di Romano Radice di Liquirizia per realizzare dei prodotti gastronomici che sono riusciti a conquistare ed ammaliare i palati dei tanti operatori, distributori e ristoratori locali di Dubai e degli Emirati Arabi Uniti.

Gli Chef stellati Michelin Luigi Tramontano, Alessandro Breda, Daniele Repetti, Tomoo Kimura e Nino Di Costanzo hanno realizzato dolci e dessert con le tre confetture prodotte da Romano che associa la radice di liquirizia con fichi, clementine e bergamotti ma anche con la crema di liquirizia spalmabile che ha davvero conquistato i palati dei tanti ospiti.

Dubai e la Fiera dell’Artigiano di Milano

Romano Radici di Liquirizia, azienda di Corigliano, riesce così a conquistare Dubai e gli Emirati Arabi Uniti con prodotti di grande qualità ma, soprattutto, con i gusti unici della Calabria che ormai da anni è impegnato a promuovere in Italia ed all’estero riscuotendo, sempre di più, un grande successo. Altro successo, infine, alla Fiera dell’Artigiano di Milano agli inizi di dicembre: anche qui i prodotti realizzati con la radice di liquirizia di Romano hanno letteralmente conquistato i tanti visitatori compreso il presidente della Regione Calabria Oliverio che, nella sua visita agli stand del padiglione Calabria, si è fermato a lungo nello stand di Romano Radice di Liquirizia per apprezzarne i prodotti.