La strada è quella giusta e le motivazioni non mancano.

Sabato 21 ottobre 2017 presso la sede della Fip Calabria sotto la guida del Coordinatore Nazionale del Settore Giovanile CIA (Comitato Italiano Arbitri) Marco Vita, si sono riuniti tutti gli Istruttori Provinciali del Settore Giovanile Cia Calabria.

Le nuove metodologie per formare i giovani arbitri

L’incontro ha dato modo a tutti i partecipanti di poter acquisire quelle che sono le nuove metodologie sulla didattica di insegnamento e formazione per gli arbitri del futuro, curando tutti gli aspetti, fase per fase, della crescita di un giovane arbitro.

Si è tracciato il percorso che i nuovi “fischietti” dovranno intraprendere, lavorando per competenze, seguendo i passi di crescita graduali, mirati alla consolidazione delle nozioni arbitrali base fino all’approfondimento delle dinamiche più complesse che avvengono nel basket giocato del mondo del basket senior.

Il profilo del buon istruttore

Si è argomentato, inoltre, su quali caratteristiche dovesse avere un buon istruttore, partendo da quelle caratteriali, fondamentali per le relazioni interpersonali con i propri allievi, passando alle conoscenze tecniche, da saper trasmettere sia nei lavori in sala che in palestra, finendo con le capacità di programmazione dell’attività sul territorio.

Il mini raduno degli istruttori si è concluso con uno scambio di feedback su quanto fatto, sia durante la giornata sia durante tutto l’operato in questi anni del Settore Giovanile Cia Calabria.

I complimenti del coordinatore Vita

Da queste riflessioni, lo stesso Coordinatore Marco Vita si è complimentato con tutto lo staff regionale che si è mostrato un ottimo gruppo, unito e compatto, che va nella giusta direzione:

il coordinatore ha espresso i suoi complimenti all’Istruttore Regionale Roberto Viglianisi per aver fatto un lavoro che lui stesso ha definito “super” e che il Cia Nazionale gli riconosce.

Alla fine dei lavori, dopo i doverosi saluti del Presidente Cia, Giovanni, l’Istruttore Regionale Viglianisi ha affermato: “Sono davvero contento di questa nuova ed intrigante esperienza. Siamo una squadra che sta lavorando bene e non ha alcuna voglia di mollare. Il merito è collettivo: ringrazio il coordinatore Vita per le belle parole e lo ringrazio per averci fatto crescere ulteriormente grazie alla sua presenza: il suo apporto ci ha dato ancora più motivazioni per andare avanti. Il lavoro di formazione continua e non vediamo l’ora di proporre un numero sempre maggiore di arbitri e mini-arbitri sui campi della Calabria.

I presenti al raduno sono stati Francesco Micino Francesco e Giorgio Loccisano per Cosenza, Gianvito Fontanella e Christian Cozzoli per Catanzaro, Ivan Placanica, Giorgio Lo Giudice, Giovanni Simone, Roberto Viglianisi e Domenico Ielo per Reggio Calabria.