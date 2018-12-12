“Soliti ignoti” è un programma televisivo a premi, in onda su Rai 1, condotto da Amadeus, uno fra i presentatori più amati fra gli italiani. È proprio qui che, durante la puntata andata in onda ieri sera, 11 dicembre 2018, fa la sua comparsa Salvatore Friscia, imprenditore reggino di cui la concorrente ha dovuto svelare l’identità insieme a quella degli altri ‘ignoti’.

“Una bellissima esperienza – afferma Salvatore Friscia ai microfoni di CityNow – Quando sono stato contattato, quest’estate, dalla redazione de ‘I soliti ignoti’, non conoscevo molto bene il programma e inizialmente sono stato un pò restio a partecipare. Ho avuto tre giorni di tempo per riflettere e alla fine mi son detto ‘Perché no?'”.

Durante il corso della puntata, come sempre, Amadeus ha guidato le indagini della concorrente che ha cercato di vincere il montepremi in palio. Logica, intuito e capacità di osservazione, le doti necessarie per abbinare ad ognuno degli otto “Ignoti” presenti in studio la giusta “identità” non fidandosi delle apparenze.

È così che, nel corso della puntata di ieri, è stata svelata al pubblico anche l’identità del reggino produttore di bergamotto. Salvatore ci confessa inoltre di esser rimasto molto colpito dall’organizzazione del programma, tanto da aver stretto delle amicizie durante il periodo delle riprese.

“Sono davvero contento di aver portato il mio territorio con me in questa esperienza, attraverso la produzione del bergamotto è stato inevitabile citare, di fronte a milioni di italiani, Reggio Calabria. Partecipare al programma è stato per me un momento di crescita sia personale che professionale e sono davvero grato di esser stato scelto fra tanti per rappresentare la mia città”.