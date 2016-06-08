Il rapper milanese Ghali ospite al Mahè Lounge Club

di Laura Maria Tavella – L’organizzazione reggina Élite è pronta ad iniziare la stagione estiva al Mahe Lounge Club con un ospite d’eccezione: sabato 18 giugno il rapper Ghali sarà a Reggio Calabria, per un live da non perdere.

Chi è Ghali: dagli esordi ai primi singoli

Nato da genitori tunisini, ma cresciuto da sempre a Milano, Ghali, classe 1993, comincia presto ad avvicinarsi al rap: il film “8mile” gli è d’ispirazione e nel 2011, insieme a Maite, Fawzy ed Er Nyah forma i Troupe D’elite.

Subito dopo la pubblicazione del loro primo video ufficiale riceve una chiamata dal rapper Fedez e il contratto con Tanta Roba, ma la collaborazione subisce poi una battuta d’arresto e Ghali decide di tornare nel 2014 sulla scena musicale pubblicando un Ep indipendente sul portale Honiro.

Il 9 Febbraio 2015 dopo una lunga pausa Ghali pubblica il singolo “Optional” in collaborazione con il produttore Charlie Charles con cui aveva già collaborato in passato per il singolo “Tupac e Biggie“.

Il successo è alle porte: nell’ottobre 2015 i brani “Non lo so“, in collaborazione con il rapper ligure Izi e la produzione di Chris Nolan, e “Sempre Me“, prodotto daCharlie Charles, e “Marijuana“, consacrano il rapper milanese come una delle rivelazioni del 2015 nel panorama rap italiano.

Il 2016 di Ghali e il live del 18 giugno

Il 2016,però, è l’anno della scoperta: grazie al singolo “Dende“, con oltre 6 milioni di visualizzazioni su Youtube, Ghali comincia l’avventura di un rap dal sapore orientale, con il singolo “Wily Wily“, brano cantato in parte in lingua araba, prodotto da Charlie Charles, con un video girato in Giordania.

Questi, molti altri brani di successo di Ghali saranno i protagonisti di una serata, quella del 18 giugno al lido Mahe, davvero imperdibile: un’occasione unica per ascoltare dal vivo il rapper milanese, dal fascino tunisino, ma pur sempre 100% italiano!