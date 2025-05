Ravenna: il Ds Mandorlini si sbilancia sulla possibilità di essere ripescati

"Per non farci trovare impreparati dovremo impostare la prossima stagione sia per i professionisti che per i dilettanti"

Dopo la vittoria in finale contro il Tau Altopascio, che consente al Ravenna di collocarsi alle spalle dell’Inter Under 23 nella graduatoria degli eventuali ripescaggi, a ravennaedintorni.it ha parlato il Ds Davide Mandorlini: “Non vorrei illudere i tifosi, ma penso che le possibilità di essere ripescati in serie C siano molto alte. Credo che sul campo abbiamo dimostrato di meritare la promozione in una categoria superiore. Lo meritano anche questa città e questa tifoseria. Vedere uno stadio così pieno fa davvero piacere, soprattutto per una dirigenza legata al territorio.

Delle questioni burocratiche se ne stanno occupando i nostri legali. La prossima scadenza è il 6 giugno quando vanno presentate le iscrizioni in serie C. A quel punto inizia l’istruttoria delle domande presentate e se ne sarà di più. Per non farci trovare impreparati dovremo impostare la prossima stagione sia per i professionisti che per i dilettanti“.