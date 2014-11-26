RC. Città metropolitana? Dal libro Contesti Sostenibili al docufilm ReActioncity, venerdì 28 a Spazio Teatro

Se ne parlera’ in un’iniziativa che si terra’ a Reggio Calabria ven.

Il libro Contesti Sostenibili e la città metropolitana

28 nov ore 19 a Spazio Teatro, in programma con “The Third Island” per un progetto proveniente dalla Biennale di Venezia e con la collaborazione dell’ass.ne Spazio Teatro. La discussione si avvia con la presentazione del libro Contesti Sostenibili, dedicato a Renato Nicolini dagli autori C.Nava e V.Gioffre’ e dai suoi studenti per l’attività di sperimentazione condotta insieme nei laboratori universitari e di partecipazione, sui temi della città metropolitana tra progetto urbano, sostenibilità e paesaggio. “Un’occasione per discutere del progetto culturale e sostenibile della città metropolitana, attraverso le comunità e le visioni di una topografia solidale di comunità e progetti resilienti. Un racconto di una storia che per quanto mi riguarda e’ iniziata già sette anni fa e che in questi anni ho condiviso per progetti dentro e fuori l’università, con colleghi, con i giovani, le associazioni di territori, in ambiti scientifici ma anche grazie all’impegno quotidiano di intellettuali calabresi, con cui condivido la visione di un Sud e di una Calabria differente, per cui alcuni di loro saranno presenti a Spazio Teatro. Anche una promessa mantenuta a Renato Nicolini, “che il progetto continui”, a cui sono legata e che non dimentico nella sua lezione…”, dichiara la prof.ssa C.Nava. Quindi il racconto di alcuni brani del testo a cura dei giovani dell’ass.

Pensando Meridiano serviranno per il dibattito e come introduzione all’esperienza del progetto ReActioncity, che seguirà con la proiezione del Docufilm, per il cartellone di “Sharing Community”, in pieno corso da alcuni giorni. Intervengono Pensando Meridiano, associazione promotrice del progetto ReActioncity Consuelo Nava, coautrice del testo ed ideatrice del progetto ReActioncity Antonio Ottomanelli , curatore della ricerca/progetto “The Third Island” Mimmo Gangemi, scrittore Antonio Calabrò, giornalista e scrittore Ippolita Luzzo, LitWeb Francesco Spinelli, vicepresidente di Mediterranea Teatro. Conclude Gaetano Tramontana, regista e direttore di Spazio Teatro + Info testo: Consuelo Nava, Vincenzo Gioffré, Con_testi sostenibili. Una visione per la città metropolitana di Reggio Calabria, ListLab ed., Trento, 2012 + Info docufilm: regia e montaggio di Danilo Emo, Edoardo Lio con la collaborazione di Fabio Montesano. Supervisione di Fabio Mollo. www.reactioncity.com Altre info: http://www.zoomsud.it/index.php/cultura/75079-il-libro-con-testi-sostenibili-una-citta-a-misura-d-uomo-di-nava-e-gioffre-luzzo.htmls