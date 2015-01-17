RC, Pellaro: al via un importante cambiamento nella raccolta dei rifiuti con l’istituzione di un servizio porta a porta

Grande partecipazione di cittadini al centro civico di Pellaro che ieri sera hanno ascoltato con molta attenzione ed interesse l’avvio della raccolta differenziata. L’amministrazione comunale, infatti, ha deciso di avviare un importante cambiamento nella raccolta dei rifiuti con l’istituzione di un servizio porta a porta. Partire dalle periferie è il primo passo, per poi arrivare al centro della città di Reggio Calabria.

Alla presentazione il Sindaco Giuseppe Falcomatà che ha sottolineato l’importanza del metodo di raccolta, in quanto è indispensabile ridurre i rifiuti da smaltire ed i costi per il loro conferimento.

Ad esporre l’iniziativa anche gli assessori Nino Zimbalatti e Giuseppe Marino, che hanno spiegato come si possa risolvere l’annosa questione rifiuti soltanto se vi sarà la collaborazione di tutti i cittadini, in modo da poter operare per migliorare la qualità della vita e salvaguardare l’ambiente in cui viviamo.

A presentare il funzionamento della raccolta differenziata, erano presenti i rappresentanti dell’AVR che si occupano della raccolta rifiuti nella nostra città. Il dottor Claudio Nardecchia, l’ingegnere Veronica Gatto insieme all’ingegnere Giorgio Stiriti, hanno esposto e presentato come funzionerà la raccolta, che coinvolgerà, al momento, un bacino di 80 mila cittadini tra periferia Nord e Sud.

Sabato 17 gennaio e per tutta la settimana, nella circoscrizione di Gallina avrà inizio la consegna del dizionario dei rifiuti e dei contenitori domiciliari per l’avvio del servizio di raccolta porta a porta nella periferia Sud della città. L’appuntamento è nella Piazza Municipio di Gallina a partire dalle ore 09:00 – 17:00 e giorno 18 ore 09:00 – 13:00. Tutti i cittadini dovranno munirsi, per il RITIRO GRATUITO del kit, della tessera sanitaria dell’intestatario utenza Ta.ri. e di un documento in corso di validità attestante la residenza nella circoscrizione di Gallina, Pellaro e Ravagnese. I contenitori sono di colore blu per carta e cartone; giallo per vetro, plastica e lattine; marrone per i rifiuti organici e grigio per rifiuti indifferenziati. Inoltre, gli utenti saranno muniti di un calendario settimanale di raccolta: lunedì, giovedì e sabato umido ed organico; martedì, vetro, plastica e lattine; mercoledì, rifiuti indifferenziati; venerdì, carta e cartone.

È importante sottolineare come i rifiuti ingombranti potranno essere portati nelle isole ecologiche situate in via Foro Boario area ex macello e l’isola ecologica Rom in via Reggio Campi, in maniera del tutto gratuita.

Nei prossimi giorni l’amministrazione comunale sarà presente anche a Ravagnese il 21 gennaio alle ore 17:30; a Gallina il 23 gennaio alle ore 17:30, per incontrare i cittadini e spiegare la raccolta differenziata.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito internet dell’AVR o la pagina facebook “DifferenziAMOla Reggio Calabria”.