Red Bull Skate Week al via oggi: lo skate come non si era mai visto

Una settimana di skateboarding a Milano, dal downhill al parco Montestella alla festa finale al Festival Lambro: contest, workshop, mostra fotografica e DJ set

Parte oggi e termina domenica 25 giugno l’intera settimana dedicata al mondo dello skate. Il programma prevede un fitto calendario di eventi che spaziano dal contest vero e proprio con skater professionisti, alle street session urbane, ai workshop e attività per il pubblico, con l’obiettivo di “invadere” tutti gli spot milanesi per celebrare lo skateboarding in tutte le sue forme.

Il downhill al parco Montestella

La giornata di oggi, 19 giugno, è dedicata al downhill con un contest “old school” lungo la discesa del parco Montestella, non a caso chiamato “Trashin’ Milano Massacre”, in riferimento all’omonimo film degli anni 80 “Trashin’ – corsa al massacro”. I rider si sfideranno in run da 3 a eliminazione diretta e saranno vestiti a tema per aggiudicarsi il premio King of Style.

Martedì 20 giugno è la giornata del DC Lamp 1: dalle 14.00 Lo Skatepark Plaza Lampugnano ospiterà una street session aperta a tutti con premiazione dei best trick della giornata.

Giovedì 22 il Pinbowl Skatepark di Pero offrirà lezioni gratuite ai bambini a partire dalle 16.30, e dalle 18 in poi verrà allestita la mostra fotografica “17 Lenses – il viaggio dello skateboading italiano attraverso l’obiettivo di 17 fotografi”, in collaborazione con Canon. In contemporanea lo skatepark resterà aperto a tutti per una free session.

Il restyling della bowl al Parco Lambro

La grande novità della settimana sarà la serata di mercoledì 21 giugno al Parco Lambro, dove verrà inaugurato il restyling della bowl in collaborazione con gli artisti di Clash Paint. Free session aperta a tutti gli skater e DJ set fino alle 23.

Venerdì 23 e Sabato 24 avrà luogo il contest G-Shock #NoComply Toughness in bowl, In collaborazione con G-Shock, nella nuovissima Gratobowl, appena ricostruita nello storico spot di Gratosoglio.

Il venerdì le iscrizioni saranno aperte a tutti e a fine giornata verranno nominate 10 wild card che si uniranno ai migliori rider della scena internazionale, per il contest di sabato. Il montepremi sarà di 10.000 euro.

La festa finale e il Festival Lambro

Sabato sera il negozio di Santa Cruz (via Oldofredi 41) ospiterà la festa ufficiale di fine evento, dalle 18.00 all’ 1.00 con live music, live painting e free tattoo session. Durante la serata verranno messe all’asta le tavole dipinte a mano dell’Artist Contest Santa Cruz. Il ricavato verrá devoluto a Milano Skateboarding, associazione no profit che si occupa dello skateboarding nel territorio milanese.

Per coloro che non avranno ancora esaurito le energie, domenica 25 giugno si festeggerà la conclusione della skate week al Festival Lambro (presso il Parco Lambro), un evento patrocinato dal Comune di Milano.