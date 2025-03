Redel Viola, Cadeo: ‘Non c’è stato un vero riscatto. Siamo in crescita, avanti così’

Dopo la brillante rimonta contro Molfetta, la Redel Reggio Calabria riapre i giochi nel Play In Gold. Il coach Giulio Cadeo analizza la vittoria e guarda alla prossima sfida casalinga, con la consueta schiettezza che lo caratterizza.

“Ci voleva questa rimonta – esordisce Cadeo – come già successo a Milazzo e Catanzaro. Non è stato un riscatto di atteggiamento, perché i ragazzi hanno sempre lottato, anche nelle sconfitte, per esempio nelle sfide con Monopoli e Avellino. Semplicemente, stavolta siamo stati più concreti nel finale”.