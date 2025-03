Play-In Gold, al Palacalafiore la Redel Viola affronta la cenerentola Tecnoeleva 

Per la Redel Viola e gli appassionati di basket reggini si avvicina il momento della palla a due per il terzo turno del Play-In Gold valevole per la promozione in B nazionale. Avversario dei neroarancio stasera alle 18:00 al Palacalafiore di Reggio Calabria, ancora “vibrante” per la visita della nazionale italiana, i pugliesi della Tecnoeleva Adria Bari.

I neroarancio vivono una fase di transizione e trasformazione. Dopo il finale di stagione in calo, complice il macigno dell’infortunio del capitano Fernandez ed un percorso ai mille all’ora, la squadra ha visto l’innesto di diversi giocatori ad arricchire le rotazioni di coach Cadeo.

Dopo l’acquisto del play Boniciolli e dell’ala Dell’Anna (quest’ultimo già decisivo nella scorsa gara vinta in casa di Brindisi) è di poche ore fa la notizia della partenza di Nikola Ivanaj in direzione Siena e dell’arrivo a Reggio di Sadio Traore, pivot classe 2004 proveniente proprio dai prossimi avversari baresi. Con i biancorossi, in stagione regolare, Traore ha disputato 22 partite su 22, con una media di 9.1 punti e 6.8 rimbalzi a partita.

Il giovane e nuovo centro neroarancio scenderà in campo già stasera contro i suoi ex compagni di squadra, agguerriti e con l’obiettivo di ottenere la prima vittoria nel play-in gold.

L’avversario

La Tecnoeleva Adria Bari ha terminato la regular season in quarta posizione con il record di 14 vittorie ed 8 sconfitte.

La squadra allenata da coach Vito Console ha perso le prime due gare della fase ad orologio contro Angri e Matera ed è il fanalino di coda del play-in gold con 6 punti, ma sarebbe un gravissimo errore da parte dei neroarancio prendere sottogamba l’impegno con la compagine pugliese, squadra pericolosa e ricca di soluzioni ma negli ultimi finali di gara ha evidenziato diverse carenze nella fase difensiva.

I pugliesi nell’ultima settimana hanno salutato Traore e Mele: coach Console è in cerca di nuovi equilibri e motivazioni in vista della complicata gara di stasera.

Potrà contare sulla regia ordinata e solida di Nicola Lupo, sul talento del centro Lorenzo Tartamella, ex Rende, e sulle doti offensive di Santiago Ezequiel Rodriguez Duhalde, punta di diamante del roster pugliese con 15.6 punti in media quest’anno, e di Riccardo Callara, altro ex Rende classe ‘96 con un ricco bagaglio di esperienza e tecnica.

Completano le rotazioni di coach Console l’ottimo esterno Edoardo Anibaldi, l’anno scorso in B a Recanati, l’esperta ala classe ‘96 Elio Preite e i giovani Peluchini, Diomede, Runino e Madonna.

Arbitri della serata i signori Gianmarco Greco di Settingiano (Cz) e Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto (Me). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della Redel Viola.