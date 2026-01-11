Redel, Cadeo: ‘Con maggiore energia e forza abbiamo fatto la differenza contro Catanzaro’

Il coach della Redel si è presentato in conferenza stampa soddisfatto per il successo dei neroarancio, al contempo consapevole dell’inizio difficile della partita odierna caratterizzato da poca intensità difensiva. Ha così spiegato i motivi di un crescendo agonistico che hanno portato alla vittoria del derby contro Catanzaro.

“All’inizio della partita, abbiamo subito una partita atletica, fisica, d’intensità e non ci siamo fatti trovare pronti, anche perché sappiamo che è una squadra che ha queste caratteristiche. Oltretutto, non avendo dei cinque di ruolo, sono partiti con tre mezzi lunghi, quindi avevamo anche dei mismatch vicino a canestro, però aldilà di questo siamo organizzati per queste situazioni, ma quello che ci è mancato è stato il giusto approccio alla partita o pensavo magari di dover giocare una partita così forte. Poi, piano piano abbiamo capito la partita, abbiamo capito che se non mettevamo dentro in questa partita energia, forza non sarebbe andata su questi binari. In più, abbiamo anche cambiato la difesa che ha rotto un po’ i meccanismi di Catanzaro. A volte non è solo una questione tecnica, a volte può essere una questione mentale, perché comunque hanno anche fatto dei buoni tiri. Però abbiamo cambiato la partita, abbiamo girato la partita in questo senso, abbiamo mantenuto questa difesa per tutta la partita e poi bravi, quando siamo riusciti a mettere la testa avanti, a prendere quel margine, siamo riusciti a gestire meglio”.