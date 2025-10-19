Redel Viola, obiettivo continuità: la sfida contro Mola New Basket

Solo poche ore alla palla 2 della quarta giornata di Serie B Interregionale, girone F. Stasera alle 18:00 sul parquet del Palacalafiore di Reggio Calabria il match tra la Redel Viola e il Mola New Basket, ennesima prova per testare le qualità della squadra neroarancio e le sue ambizioni di promozione.

Dopo l’avvio complicato in casa della Dinamo Brindisi, i ragazzi di coach Cadeo hanno trovato maggior precisione e concretezza nell’esordio casalingo contro Molfetta e nella battaglia in terra siciliana in casa del Barcellona dell’ex Cigarini, superato grazie ad una prova di carattere all’overtime.

L’avversario di questa sera, almeno sulla carta, sembra alla portata della Redel Viola, ma guai a cullarsi sull’idea di una gara semplice. I zero punti in classifica del Mola New Basket non devono trarre in inganno: si tratta di una squadra giovane, combattiva e desiderosa di riscattarsi, capace di mettere in difficoltà chiunque, se sottovalutata. Serviranno quindi concentrazione, ritmo e solidità per evitare cali di tensione e confermare la crescita mostrata nelle ultime uscite.

Leggi anche

L’avversario: il Mola New Basket

Il Mola New Basket, dopo lo staff tecnico formato da coach Carlos Sordi e Federico Demonte, ha confermato diverse pedine fondamentali per la stagione 2025/2026. Tra queste Francesco D’Agnano, ventenne dalle grandi capacità atletiche che ha dimostrato impegno e talento nella seconda metà della stagione precedente, e Denis Barnaba, altro giovane che si è affermato come elemento chiave del team dal suo arrivo.

Ma il roster molese si arricchisce anche di volti nuovi, tra cui Marco Ramponi, promettente play classe 2005 con esperienze in Serie B e A2, e Valentin Frei Meyer, giovane talento argentino con esperienze in Italia. Il Mola New Basket ha accolto anche Lorenzo Pautasso, altro argentino con grande visione di gioco e capacità di ricoprire più ruoli, e Ignacio Beltramino, proveniente dalla Prima Liga con un talento notevole da tre punti e l’anno scorso a Capo d’Orlando.

Leggi anche

Il parco lunghi della squadra si completa con Alessandro Trinca, ala grande/centro l’anno scorso in finale playoff con la Dierre di Reggio, agli esterni ritorni importanti come il play Paolo Mazzeo, e Cristian Tanzi, giovane ala di 192 cm. L’ultimo innesto è Andrea Iacoviello, 2008 proveniente dall’esperienza giovanile, pronto ad affrontare la sfida della Serie B Interregionale.

Arbitri della serata i signori Matteo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Francesco Giunta di Ragusa (RG). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.