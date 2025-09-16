La Redel Viola abbraccia la città. Presentata la società in vista della nuova stagione

La società neroarancio si è presentata ai tifosi reggini e non solo all’interno dell’evento Scirubetta, la fiera del gelato artigianale collocata nei pressi della Stazione Lido di Reggio Calabria.

L’evento molto partecipato è stato moderato dal giornalista Peppe Dattola di Video Touring insieme a Donatella Tripodi e da Marco Mauro. Il roster neroarancio, lo staff tecnico e diverse componenti societarie sono stati annunciati dallo speaker del PalaCalafiore, il giornalista Gianni Tripodi.

L’ovazione del pubblico presente ha accompagnato gli aneddoti e le domande ai giocatori, dopo gli onori di casa del presidente Conpait, il maestro Angelo Musolino. Protagonisti sul palco anche gli atleti delle giovanili.

Tutti molto convinti di far bene per il campionato di Serie B interregionale 2025/206, a partire dal Coach Giulio Cadeo che ha esortato ad impegnarsi e ripartire dalla struttura di gioco dello scorso campionato, conclusosi al primo turno Play-Off. Il Direttore Sportivo Vincenzo Meduri insieme all’intera società si è mosso molto sul mercato componendo un roster di alto livello. Il ritorno del capitano Fernandez dopo l’infortunio rimediato al PalaTracuzzi di Messina è uno dei più rilevanti “innesti”.

Ovviamente, sarà il parquet a parlare, a partire dallo storico Trofeo Sant’Ambrogio di giovedì e venerdì 18, 19 settembre in vista della prima di campionato, l’insidiosa trasferta di Brindisi di sabato 27 settembre. Per l’esordio casalingo del 5 ottobre contro Molfetta, i giocatori avranno il supporto del pubblico del PalaCalafiore. La campagna abbonamenti procede e si attende un’ulteriore risposta da parte dei tifosi al pari della presenza della serata svoltasi con grande successo sul Lungomare Falcomatà.

Foto, fonte: Ufficio Stampa Redel Viola Reggio Calabria