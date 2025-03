La Redel Viola espugna Molfetta: prestazione da leader di Ani e squadra in crescita

È stata la vittoria della tenacia, del riscatto, della crescita di un gruppo che ancora dimostra difficoltà e mancanza di continuità, di cinismo in attacco, ma che ha le armi per ribaltare risultati e avversari.

Come successo ieri sera al Palapoli di Molfetta, dove la Redel Viola ha sconfitto la DAI Optical dopo una lunga rimonta che aveva visto i neroarancio sotto anche di 18 punti a metà gara.

Cadeo e i suoi ragazzi hanno mostrato i muscoli e sulla lunga distanza la fisicità e l’aggressività difensiva dei reggini hanno scavato il solco contro un avversario arrivato senza energie e con le armi spuntate nell’ultima decisiva frazione: solo 8 i punti realizzati dai padroni di casa nel quarto quarto.

Ed è una risposta fondamentale quella che arriva dal parquet di stasera, una vittoria che riporta nell’ambiente neroarancio ottimismo e fiducia per il prosieguo del campionato e della corsa alla promozione.

La partita

Coach Cadeo parte in quintetto con Bangu e Stamatis in regia, con Dell’Anna e Ani come bocche di fuoco e Donati sotto canestro.

Il giovane Bangu è in marcatura sul temibile Sirakov, Stamatis su Bertoni. Il primo canestro è di Donati su penetra e scarica del solito energico Bangu, ma la gara prosegue all’insegna dell’equilibrio, con continui botta e risposta. Ani, su pick and roll con Stamatis, infila la prima bomba di una serata prolifica, ma gli risponde subito Sirakov. Che stasera appare ispirato al tiro da fuori e in penetrazione in “isolamento” ha la meglio a turno sui vari Ani, Donati, e Dell’Anna.

Coach Cadeo fa i primi cambi con Simonetti, Boniciolli e Cessel, i neroarancio difendono bene e recuperano palloni a rimbalzo e sul palleggio avversario. L’ultimo possesso della frazione è in mano agli ospiti che con Stamatis chiudono il primo quarto sul 26-24.

Il secondo quarto prosegue nel segno dell’equilibrio. L’arma migliore dei neroarancio, ancora imprecisi e poco continui in attacco (29% da due e 18% da tre nella prima metà di gara), è come sempre la difesa, ma i padroni di casa in transizione sanno fare male e mettono in cascina il primo allungo della gara con le bombe di Jankovic. Ani abbocca su finta di Sirakov e commette fallo su tiro da tre. Il capitano biancazzurro non sbaglia e Molfetta incrementa il vantaggio, 48-34. La bomba di Gulley manda al riposo lungo le due squadre sul punteggio di 53-35.

La Viola parte bene nel terzo quarto e con un parziale di 10-1 accorcia subito le distanze. La difesa neroarancio lavora ora a pieno regime e Molfetta non segna più come prima, anche i tiri ad alto tasso di difficoltà. L’inerzia sembra essere adesso dei neroarancio, che rosicchiano punto su punto e con Simonetti in penetrazione si portano sul -7, 59-52.

I padroni di casa non ci stanno e si risvegliano dal torpore con l’ottimo Jankovic, ancora al tiro da fuori e in contropiede riporta la DAI Optical sul +16, 68-52. Ani tiene a galla i neroarancio con una prova sontuosa, supportato da uno Stamatis (14 punti e 5 assist per lui stasera) in netto miglioramento. Donati recupera rimbalzi e palle vaganti, il suo lavoro è prezioso e arriva un altro controbreak della Viola, che si riporta sul meno 5 chiudendo la frazione sul 68-63.

Il quarto quarto è una battaglia dove l’atletismo e la tenacia della Viola iniziano ad avere i loro frutti. Ani segna la bomba del 70-70, l’ottimo Bangu (il ragazzo stasera in doppia cifra cresce di partita in partita) in contropiede il vantaggio 72-70 a completare la rimonta neroarancio. Molfetta sembra non averne più, non segna più. Stamatis prende in mano la partita e distribuisce palloni su palloni: uno di questi a Simonetti che segna la bomba del +7 77-70. Segnano anche Donati, scatenato in difesa e prezioso nei blocchi offensivi, e Boniciolli. Il tempo scorre inesorabile, la Viola adesso controlla il punteggio. Ani, mvp della gara con 32 punti e 33 di valutazione, a meno di due minuti dal termine esce per crampi, ma Stamatis, Boniciolli e Cessel mettono in cassaforte la partita e regalano alla Redel una vittoria importantissima per classifica e morale.

La Viola torna vittoriosa dopo l’ennesima trasferta in Puglia interrompendo così la striscia negativa che aveva interrotto la corsa ai playoff dei reggini. Il lavoro di coach Cadeo e dello staff proseguirà col solito impegno in vista del prossimo match, stavolta al Palacalafiore, contro i brindisini della Dinamo Basket. C’è ancora tanta strada da fare, tanti dettagli da sistemare, e il percorso per la promozione è lungo e tortuoso. Ma il team neroarancio mostra segnali di crescita incoraggianti, nell’intesa e nell’unità del gruppo e nelle individualità.