Redel Viola, Cadeo: ‘Vittoria di squadra, contro Barcellona’
L'allenatore della nuova capolista vuole ripartire subito e continuare a lavorare sodo
01 Febbraio 2026 - 21:55 | di Domenico Suraci
Il coach della Redel Viola, Giulio Cadeo, si è presentato in conferenza stampa abbastanza soddisfatto per la prestazione dei suoi atleti. La vittoria contro Barcellona è arrivata grazie tutti i giocatori a sua disposizione e non specificamente di un singolo, protagonisti di una partita intensa, nonostante le condizioni fisiche non ottimali.
L’analisi del match
“Io sono molto contento di questa vittoria. Abbiamo giocato contro una squadra intanto bene allenata, organizzata, che sapeva bene cosa fare sia in difesa che in attacco. Oltretutto una partita punto a punto, una volta abbiamo provato noi ad andare via, ma non siamo riusciti a fare lo strappo definitivo, quello che invece si sono stati bravi a prendere quei punti che ci hanno permesso poi di gestire la parte finale. Quella fase della partita è stata molto intensa, fisica, non siamo stati fortunati sugli episodi di palloni che schizzano da una parte e dall’altra che entrano, non siamo stati bravi, questo è meno fortuna o sfortuna, abbiamo sbagliato degli appoggi che sembrano canestri fatti, e invece ne abbiamo sbagliati forse più del solito questa sera, e quindi questo risultato ha un valore ancora maggiore, senza poi pensare che non abbiamo fatto una settimana al completo per varie problematiche. Maresca su tutti, e ad inizio di settimana con altri giocatori, questo forse però ci ha dato una consapevolezza che dobbiamo essere ancora più attenti e determinati, perché non è che siamo arrivati benissimo questa partita”.
Una vittoria di squadra?
“Sì, oggi forse è stata la partita del tipo “c’è stato uno o due giocatori” che hanno dato la svolta alla partita non me lo sento di dire, ma tutti quanti in momenti diversi sono stati importanti per portare a casa questa vittoria”.
Il primo posto in classifica
“Fa piacere trovarsi primi in classifica, godiamoci questo momento, allo stesso tempo da martedì dobbiamo ritornare a fare ciò che stiamo svolgendo dall’inizio del campionato. Se lo stare in vetta ci dà ulteriori energie ben venga”.