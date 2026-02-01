Redel Viola, Cadeo: ‘Vittoria di squadra, contro Barcellona’

Il coach della Redel Viola, Giulio Cadeo, si è presentato in conferenza stampa abbastanza soddisfatto per la prestazione dei suoi atleti. La vittoria contro Barcellona è arrivata grazie tutti i giocatori a sua disposizione e non specificamente di un singolo, protagonisti di una partita intensa, nonostante le condizioni fisiche non ottimali.

“Io sono molto contento di questa vittoria. Abbiamo giocato contro una squadra intanto bene allenata, organizzata, che sapeva bene cosa fare sia in difesa che in attacco. Oltretutto una partita punto a punto, una volta abbiamo provato noi ad andare via, ma non siamo riusciti a fare lo strappo definitivo, quello che invece si sono stati bravi a prendere quei punti che ci hanno permesso poi di gestire la parte finale. Quella fase della partita è stata molto intensa, fisica, non siamo stati fortunati sugli episodi di palloni che schizzano da una parte e dall’altra che entrano, non siamo stati bravi, questo è meno fortuna o sfortuna, abbiamo sbagliato degli appoggi che sembrano canestri fatti, e invece ne abbiamo sbagliati forse più del solito questa sera, e quindi questo risultato ha un valore ancora maggiore, senza poi pensare che non abbiamo fatto una settimana al completo per varie problematiche. Maresca su tutti, e ad inizio di settimana con altri giocatori, questo forse però ci ha dato una consapevolezza che dobbiamo essere ancora più attenti e determinati, perché non è che siamo arrivati benissimo questa partita”.