Referendum Giustizia, i big della politica e della magistratura per il Sì incontrano a Taurianova

Un appuntamento che arriva a poche settimane dal voto e che mette insieme voci autorevoli del panorama politico, giudiziario e giornalistico italiano

Taurianova per un pomeriggio si trasformerà in crocevia del dibattito nazionale sulla

riforma della giustizia. Venerdì 27 febbraio, alle ore 15:30, la Sala Consiliare Comunale

ospiterà l’incontro “Giustizia più equa, Italia più forte – Le ragioni del Sì al Referendum”,

promosso dal circolo cittadino di Santa Cristina d’Aspromonte e dal gruppo consiliare di

Fratelli d’Italia.

A discuterne saranno Luca Palamara, già magistrato e tra i protagonisti del dibattito sulla

magistratura negli ultimi anni; il direttore e giornalista Alessandro Sallusti; Wanda Ferro,

Sottosegretario al Ministero degli Interni; il senatore di Fratelli d’Italia Fausto Orsomarso; il

deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro; la consigliera regionale di Fratelli d’Italia

Daniela Iriti; il consigliere regionale della Lega Giuseppe Mattiani; il sostituto procuratore

del Tribunale di Palmi Federico Moleti; l’avvocato Giovanna Cusumano, responsabile

regionale del Comitato dei Professionisti per il Sì; l’avvocato Federica Bellamena e

l’avvocato Susanna Maio, esponente della Camera Penale di Palmi; gli esponenti del

comitato “SiRiforma”.

Un parterre che testimonia la portata dell’iniziativa e la volontà di offrire un confronto ad

ampio raggio su un tema che incide direttamente sui diritti dei cittadini, sull’efficienza dei

processi e sulla credibilità delle istituzioni.

A moderare e coordinare l’incontro sarà il dottor Vincenzo Furfaro, che guiderà il dibattito

tra i relatori. Per Fratelli d’Italia Taurianova si tratta di «un momento di approfondimento fondamentale

per il territorio», con l’obiettivo di «mettere al centro contenuti, responsabilità e visione,

affinché ogni cittadino possa arrivare al voto con piena consapevolezza».

L’ingresso è libero. Taurianova si prepara così a ospitare un confronto che si preannuncia intenso, partecipato e destinato a far discutere.