City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Reges, apertura Sportello Sociale periferico

Gli sportelli nei quartieri periferici riaprono dopo la pausa estiva per aiutare anziani over 65 e categorie svantaggiate nel disbrigo delle pratiche

29 Agosto 2016 - 17:37 | di Vincenzo Comi

Sportello sociale dei tributi di Reges per gli anziani over 65 di Reggio Calabria

Da lunedi 29 agosto ’ Riprende dopo la pausa estiva il servizio “Sportello sociale dei tributi” iniziativa voluta dal Comune di Reggio Calabria e da Reges  a sostegno degli anziani over 65 e delle categorie svantaggiate.

Gli sportelli, operativi dalle ore 9 alle 13.30 nei quartieri periferici, sono nati per agevolare i contribuenti in loco, evitando di recarsi nella sede centrale Reges per il disbrigo delle pratiche.

Le circoscrizioni coinvolte sono: Catona il lunedì, Gallico il martedì, Gallina il mercoledì, Pellaro il giovedì e Mosorrofa il venerdì.

reges_sportello_sociale (1)

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Comune di Reggio CalabriaReggio Calabria Attualità
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?