Reges, apertura Sportello Sociale periferico
Gli sportelli nei quartieri periferici riaprono dopo la pausa estiva per aiutare anziani over 65 e categorie svantaggiate nel disbrigo delle pratiche
29 Agosto 2016 - 17:37 | di Vincenzo Comi
Da lunedi 29 agosto ’ Riprende dopo la pausa estiva il servizio “Sportello sociale dei tributi” iniziativa voluta dal Comune di Reggio Calabria e da Reges a sostegno degli anziani over 65 e delle categorie svantaggiate.
Gli sportelli, operativi dalle ore 9 alle 13.30 nei quartieri periferici, sono nati per agevolare i contribuenti in loco, evitando di recarsi nella sede centrale Reges per il disbrigo delle pratiche.
Le circoscrizioni coinvolte sono: Catona il lunedì, Gallico il martedì, Gallina il mercoledì, Pellaro il giovedì e Mosorrofa il venerdì.
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