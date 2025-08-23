Reggina: oggi in campo per il primo dei due allenamenti congiunti
Doppia sfida nel fine settimana. Dalla prossima sarà Coppa Italia
23 Agosto 2025 - 09:51 | Redazione
Il solito doppio test ravvicinato, secondo quella che è la strategia utilizzata da mister Trocini per “sfruttare” al meglio l’organico a disposizione e consentire a tutti i calciatori di avere un minutaggio importante nonostante si tratti di allenamenti congiunti.
E così la Reggina scende nuovamente in campo per due volte nel giro di altrettanti giorni a partire da questo pomeriggio per l’impegno al centro sportivo con la Pro Pellaro (ore 16). Effettuando tutte le sedute a porte chiuse, non conosciamo esattamente quali siano le condizioni generali del gruppo a livello fisico, ma secondo indiscrezioni, tranne qualche affaticamento, non dovrebbero esserci particolari problemi.
Il secondo impegno è fissato per domanica 24 agosto, sempre al S. Agata, alle ore 10 con il Bocale Admo.