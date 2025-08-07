Reggina: oggi si torna in campo per un nuovo allenamento congiunto. Ci sarà Montalto?
Sarà l’occasione per vedere all’opera quei calciatori rimasti a riposo nella partitella di ieri
07 Agosto 2025 - 11:38 | Redazione
Settimana fitta di impegni per la Reggina, non solo sul piano atletico ma anche su quello delle prove in campo. Dopo l’allenamento congiunto disputato contro il Lazzaro, gli amaranto oggi al Sant’Agata saranno impegnati per affrontare l’ASD Reggio Calcio.
Il fischio d’inizio è fissato per le ore 18:00, sempre all’interno del centro sportivo amaranto. Sarà l’occasione per vedere all’opera quei calciatori rimasti a riposo nella partitella di ieri, in una rotazione pensata per dare minutaggio a tutto il gruppo.
Il test si inserisce nel programma di avvicinamento al primo impegno ufficiale della stagione, previsto per il 31 agosto con la Coppa Italia di Serie D, in casa con la Vibonese. La squadra prosegue il lavoro sotto la guida di mister Trocini, con l’obiettivo di arrivare al meglio all’inizio del campionato.