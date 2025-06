Reggina: le precisazioni di Ballarino sui rapporti con la politica

Unità di intenti, nessuno schieramento politico, ma solo la Reggina. Chiarisce altri punti il patron Ballarino nel suo intervento a Rtv: “Quando dico tutti quando insieme per il raggiungimento dell’obiettivo, non significa non dover ricevere critiche. Io Reggio Calabria non la posso vivere quotidianamente per motivi di lavoro, ci sono altri che se ne occupano, mi piacerebbe stare a contatto continuo con la squadra, i calciatori, ma non mi è possibile.

E quindi cosa c’entro io con tutto quello che potrebbe succedere con la politica, candidati, altre situazioni. Io non c’entro nulla. Io non faccio politica con la Reggina, semmai io dialogo con le istituzioni, lo devo fare, per esempio nella eventuale domanda di ripescaggio, devo chiedere la licenza per l’utilizzo dello stadio e quindi a chi mi dovrò rivolgere? Ho bisogno delle persone che fanno politica, ma non io come Ballarino, ma come Reggina. Io non sto vicino a nessuno, ma ho solo necessità di parlare per la Reggina.

Poi mi dicono: ma la Reggina non è la tua, la gestisci. Vero, ma con i soldi di chi? E allora io dico lottiamo insieme, vinciamo insieme e se accade perdiamo insieme. Se non avessi questo carattere forte, fossi un’altra persona, me ne sarei andato gia due anni fa e invece ho accettato la sfida e siamo qui ancora a parlare di Reggina, attenzione. Altrimenti non so di cosa si sarebbe parlato oggi…”