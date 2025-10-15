Reggina: l’ex Cucinotti senza mezzi termini sulle dichiarazioni di Ballarino

L’analisi dell’ex Danilo Cucinotti a “Pianeta Dilettanti“, partendo dalle dichiarazioni di Ballarino: “Preso dalla foga e dalla sconfitta subìta, il patron Ballarino ha rilasciato dichiarazioni forti. Queste parole certamente non le accuseranno i calciatori più esperti come Barillà, Montalto, Ragusa, Porcino, Adejo. Prendersela con gli Under è come sparare sulla croce rossa, così i giovani li hai distrutti, li ha persi.

Faccio un pò di fatica a comprendere anche il comunicato del giorno dopo. Secondo me sono usciti dal silenzio stampa in maniera troppo forte, di sicuro c’è molta confusione. C’è un problema, di aggregazione e scudo del gruppo, è evidente. Difendere i compagni non basta, bisogna anche spingerli, non basta la parolina.

I gol subiti? Ad oggi ancora li prendiamo su palla inattiva, assurdo. Non si può marcare a zona, abbiamo difensori che hanno altre caratteristiche e quindi bisogna andare a uomo. E poi stanno mancando quei giocatori che lo scorso anno erano riusciti a fare la differenza, il motivo devono scoprirlo loro“.