L’ex Reggina Cucinotti: ‘All’interno del S. Agata c’è un cancro che va eliminato’

Va giù pesante l’ex Reggina oggi Direttore Sportivo Dado Cucinotti sulle notizie che hanno riguardato Adriano Montalto. Queste le sue dichiarazioni a “Pianeta Dilettanti“:

“Le notizie sui litigi e la richiesta di rescissione per Montalto? C’è qualcosa che non funziona dall’interno. A Torre Annunziata per esempio, è venuta fuori la formazione prima che venisse annunciata ai calciatori. Io blinderei il S. Agata, tante persone sono anche andate via e non per colpe loro, mi dispiace dirlo ma all’interno del centro sportivo c’è un cancro che va eliminato perchè rappresenta il male della Reggina.

Sono state scritte delle cavolate come la lite tra Montalto e Ballarino. E non lo dico perchè sono amico di Adriano il quale prima di accettare la Reggina mi ha chiesto una consulenza. Lui ci tiene moltissimo, dopo la sconfitta con la Gelbison avrebbe voluto spaccare tutto, uno che ha fatto centinaia di partite tra i professionisti“.