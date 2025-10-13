Reggina: il cuore a fasi alterne e le 24 ore che scadono a breve per le decisioni

Il patron Ballarino in sala stampa dopo la sconfitta nel derby con il Messina. Una parte del suo intervento:

“Sarebbe troppo facile andare dal mister e dire che non abbiamo più fiducia in lui. E’ come dare a un gruppo di giocatori importanti la possibilità di scaricarli da ogni responsabilità. E invece io sono andato nello spogliatoio dicendo di indicare loro quale sia la strada che dobbiamo percorrere e non può essere quella del ‘proviamo’. Se a Favara non metti il cuore la perdi, se con la Gelbison non metti il cuore la perdi. Perchè la società non ha parlato in questo periodo? I motivi sono tanti, si è cercato di proteggere tutti, compresi tecnico e calciatori. Aspetto di sapere quali siano le decisioni assunte dalla squadra, ritengo che il gruppo sia solido e unico. Dalle decisioni che prenderanno, poi prenderemo le nostre e ce ne assumiamo tutte le responsabilità.

Da questa squadra ci aspettavamo dieci e stanno dando cinque. E’ chiaro che ci sia qualche problema, è altrettanto chiaro che se non riescono a stoppare una palla non possa essere colpa del mister, gli stessi calciatori che fino a ieri la facevano passare sopra la testa dell’avversario. Qualcosa c’è, problemi di tecnica, di personalità, di cuore. Io una idea me la sono fatta. Nelle prossime ventiquattro ore cercheremo di capire quale sia la decisione giusta da prendere”.