Reggina, Ballarino: ‘Obiettivo crescita, ma fino a quando ci sono io…’

Il patron anche sul centro sportivo S. Agata e l'attesa per il bando

Il patron Nino Ballarino, intervenuto su RadioVideoTouring, ha parlato anche di centro sportivo S. Agata e obiettivi:

“Le cose che fino ad oggi abbiamo promesso in linea generale le abbiamo sempre mantenute. Il marchio lo abbiamo preso, il centro sportivo e siamo dentro. Abbiamo presentato una manifestazione di interesse insieme alla Soseteg e stiamo aspettando il nuovo bando per cercare di aggiudicarcelo. Vogliamo farlo diventare nuovamente il fiore all’occhiello dell’Italia meridionale.

Avevamo l’obiettivo di costruire un gruppo di valore ed è stato fatto, vincere dipende da tante cose, anche dalla differenza di un punto. Si è detto: tu l’anno prossimo devi stravincere, bene. Abbiamo fatto 81 punti, dietro di noi c’era la Scafatese con dodici punti di distacco, la Vibonese a ventisette. Davanti c’è stato un grande Siracusa con il quale abbiamo conteso la vittoria finale fino all’ultima giornata. Se andiamo in C l’obiettivo è quello di crescere ma sempre tenendo i piedi per terra, almeno questo fino a quando ci sono io”.