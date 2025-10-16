Reggina: Ballarino ha interrotto il silenzio stampa. Torna a parlare anche Trocini?

La sconfitta nel derby con il Messina ha scosso l’ambiente amaranto. Dopo giorni di silenzio, la società ha deciso di interromperlo con una conferenza stampa del patron Ballarino.

Il numero uno della Reggina non ha usato mezzi termini. Durante l’incontro con i giornalisti ha puntato il dito contro atteggiamenti e comportamenti della squadra, giudicati inaccettabili non solo nel derby ma anche in alcune gare precedenti. Una presa di posizione netta, che ha voluto richiamare tutti alle proprie responsabilità.

Il comunicato e il confronto interno

Il giorno successivo è arrivato un comunicato ufficiale del club. La nota ha parlato di un confronto chiarificatore tra società, staff tecnico e gruppo squadra. Un faccia a faccia necessario per analizzare il difficile avvio di stagione e per ritrovare coesione. Secondo quanto filtra, il dialogo avrebbe contribuito a ristabilire un clima di collaborazione.

Attesa per la conferenza di Trocini

Ora resta da capire se l’interruzione del silenzio stampa sarà solo un episodio isolato o se da domani il tecnico Trocini tornerà a parlare nella consueta conferenza pre gara del venerdì. Il campo, domenica pomeriggio, dirà se il confronto interno avrà prodotto gli effetti sperati.