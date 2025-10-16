Reggina: il comunicato della Curva Sud. C’è da prendere una decisione per il futuro

Se la sconfitta nel derby con il Messina tra i tifosi ha provocato forti reazioni e tantissime polemiche, oltre a condizionare fortemente la classifica della Reggina, immaginate come abbiano potuto prenderla gli ultras della Curva Sud che da sempre hanno messo in cima ad ogni risultato, proprio quello contro i giallorossi.

Non erano presenti al San Filippo in quanto trasferta vietata, hanno seguito e sofferto da casa e tutto immaginavano, tranne che gli amaranto potessero perdere. In virtù della differenza tecnica tra le due squadre ma soprattutto innervositi dall’atteggiamento dei calciatori, dopo aver parlato con gli stessi alla vigilia del match, facendo capire quanto fosse importante vincere. E adesso come si va avanti? La decisione verrà presa nel corso dell’incontro organizzato per sabato pomeriggio, così come pubblicato sulla pagina facebook dei “Diffidati Liberi“.