La Reggina ricorda Giacomo Battaglia il super tifoso amaranto

Giacomo Battaglia, ambasciatore amaranto per antonomasia ci ha lasciato. L’attore reggino che con la sua spontaneità è riuscito ad entrare nei cuori di tutti scompare all’età di 54 anni. Protagonista del “Natale Amaranto” nel 2015 al Teatro Cilea e dello spot “Il dodicesimo uomo in campo”, è sempre stato a fianco ai colori amaranto.

Come ha sempre detto Giacomo,

“Tutto può cambiare in soli 90 minuti. Come dicono a Roma, “le chiacchiere stanno a zero”, nel senso che sono talmente inutili che il vento non si prende neanche la briga di portarsele via, perché si dissolvono da sole. E nelle ore che precedono una partita, tutto quello che dici, che scrivi e che pensi, conta esattamente ZERO, perché torto o ragione, vero o falso sono appesi all’esito di un risultato”.