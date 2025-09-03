Reggina: serve un cambio di atteggiamento. Novità nell’undici titolare?

Domenica 7 settembre inizia ufficialmente la stagione della Reggina. Gli amaranto, che avevano richiesto di iniziare il campionato in trasferta, affronteranno il Favara la prima di una lunga serie di partite che si preannuncia tutt’altro che facile. Nonostante la maggiore esperienza e il miglior roster, c’è da mettersi in testa e questo vale per tutti, che la Serie D è un campionato impegnativo, faticoso, duro, come ha ricordato mister Trocini, e la sofferta vittoria in Coppa Italia contro la Vibonese ne è stata una chiara dimostrazione.

Ogni avversario affronterà la Reggina con l’idea e la determinazione di giocare la “partita della vita”. Barillà e compagni, pertanto, dovranno essere pronti a combattere sul piano agonistico, se vorranno far prevalere le loro qualità tecniche. La chiave sarà mantenere alta l’intensità fin dai primi minuti, per evitare che l’avversario possa guadagnare fiducia.

In vista della gara, il tecnico amaranto sta pensando di modificare qualcosa nell’undici iniziale rispetto alla partita di Coppa Italia. In particolare, potrebbero esserci cambiamenti sugli esterni difensivi, poi l’inserimento di Porcino dal primo minuto e forse quello di Montalto, quest’ultimo da valutare soprattutto sotto l’aspetto fisico. La Reggina è consapevole che per iniziare al meglio il campionato, non c’è altra strada che vincere, anche per dare da subito un segnale alle concorrenti.

Il match, dopo gli accordi tra le due società, inizierà alle ore 16.