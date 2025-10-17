Reggina: in tre giorni doppio appuntamento al Granillo

Settimana intensa per la Reggina, chiamata a dare risposte concrete dopo un avvio di campionato al di sotto delle aspettative. La squadra di Trocini, reduce dal successo sofferto in Coppa Italia con il Sambiase, si prepara a due impegni consecutivi davanti al pubblico del “Granillo”.

Leggi anche

Domenica pomeriggio gli amaranto ospiteranno la Vigor Lamezia, in una sfida che arriva dopo la pesante batosta subita nel derby con il Messina. Tre giorni dopo sarà invece la volta della Nocerina, avversaria nel turno infrasettimanale.

I rossoneri, inseriti nel girone G, dove al momento comanda la Scafatese, erano partiti con l’etichetta di favoriti per la vittoria del campionato, ma finora il loro cammino è stato deludente: 11 punti frutto di tre vittorie, due pareggi e altrettante sconfitte. Un ruolino di marcia simile a quello della Reggina, che ha però una vittoria in meno.

Leggi anche

Per gli amaranto si tratta di un doppio crocevia. Servono punti e prestazioni per rialzare la testa e uscire dal momento difficile, approfittando anche del passoa rilento delle squadre davanti. L’obiettivo è chiaro: trasformare questa settimana in un’occasione di rilancio e ritrovare, finalmente, la spinta definitiva. Dopo Vigor Lamezia in campionato e Nocerina in Coppa Italia, Reggina in trasferta contro la Sancataldese.