Serie D, Reggina-Vigor Lamezia: designato il direttore di gara

C'è un solo precedente con gli amaranto ed è in Coppa Italia

17 Ottobre 2025 - 09:18 | Redazione

Dopo la disfatta di Messina, la Reggina torna al Granillo per affrontare la Vigor Lamezia, quest’ultima reduce dalla immeritata sconfitta interna contro la Nissa.

Sarà il signor Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino a dirigere l’incontro valido per l’ottava giornata del girone I della serie D, in programma domenica 19 ottobre ore 15. Un solo precedente con gli amaranto, lo scorso anno in occasione dell’incontro di Coppa Italia vinto contro l’Acireale.

