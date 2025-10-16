Reggina: torna il silenzio stampa, mister Trocini non parla

Di solito, nel primo pomeriggio del giovedì, arriva la mail destinata ai giornalisti con l’orario della conferenza stampa pre gara. Da quasi un mese, invece, nessuna comunicazione.

Il 19 settembre, quando la Reggina si preparava ad affrontare la Vibonese, l’ultima occasione in cui mister Trocini ha incontrato la stampa al centro sportivo Sant’Agata, sala “Nakamura” ed esattamente due giorni dopo quella partita per il commento al pareggio (21 settembre).

Il successivo turno infrasettimanale, che ha visto gli amaranto perdere malamente contro la Gelbison, ha segnato l’inizio del silenzio stampa totale. Una scelta che la società ha protratto fino alla pesante sconfitta nel derby dello Stretto con il Messina.

Proprio dopo quella gara, il patron Ballarino aveva deciso di rompere il silenzio, intervenendo con parole dure nei confronti della squadra e ammettendo le difficoltà interne al gruppo.

Da allora ci si chiedeva se quell’intervento fosse il preludio a un ritorno alla normalità o solo un episodio isolato. La risposta è arrivata oggi: il tecnico non parlerà, almeno per ora. Il silenzio torna a essere la linea scelta dalla società. Abbiamo chiesto e ci hanno risposto che non ci sarà alcuna conferenza stampa.

Eppure, guardando i numeri, questa strategia non sembra aver portato risultati, anzi. In termini di rendimento e punti, la chiusura alla stampa non ha prodotto né miglioramenti né serenità.

Circola la voce che la Reggina tornerà a parlare solo quando sarà in testa alla classifica. Un auspicio che tutti si augurano di vedere realizzato, ma qualora fosse vero, però, bisognerà aspettare ancora un pò prima di risentire le dichiarazioni dei protagonisti.