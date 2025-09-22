Reggina: aspettative alte e avvio non previsto. Numeri deludenti quelli dell’attacco

Un anno fa, dopo tre giornate, gli amaranto avevano raccolto sei punti

Una campagna acquisti di spessore, soprattutto dopo gli arrivi di Blondett, Di Grazia e Montalto, che aveva acceso l’entusiasmo dell’ambiente amaranto, manifestato in maniera particolare in occasione della presentazione ufficiale della squadra. Ma l’avvio di stagione non ha rispettato le attese: dopo tre giornate la Reggina è ferma a quota 4 punti, al centro della classifica e con sette formazioni davanti, seppur nel giro di soli tre punti.

Le difficoltà erano già emerse in Coppa Italia, con il passaggio del turno ottenuto soltanto ai rigori grazie alle parate di Lagonigro. Poi il ko a sorpresa in trasferta contro il Favara all’esordio in campionato, compagine oggi capolista insieme a Nuova Igea e Gela. In questa prima parte di stagione, i numeri parlano chiaro: due gol fatti e due subiti, con l’attacco giudicato tra i più forti del girone ancora decisamente poco incisivo. L’unico ad andare a segno è stato Ferraro; a secco Montalto, Di Grazia, Grillo, Ragusa e aggiungiamo pure Barillà. Edera ancora non si è mai visto causa infortunio.

Serve un’inversione di rotta immediata se l’obiettivo è quello della promozione. Le potenzialità ci sono, ma le frecce nell’arco amaranto non stanno ancora producendo. Mercoledì sera arriva un nuovo esame contro la Gelbison: la sconfitta interna con la Nissa non deve trarre in inganno, la squadra campana ha mostrato buon calcio e creato tante occasioni da gol.

Un anno fa, dopo tre giornate, la Reggina aveva raccolto sei punti. Oggi lo scenario è diverso e la pressione comincia a farsi sentire.