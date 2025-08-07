Reggina, Correnti: ‘Un onore essere qui. Montalto porta esperienza e gol’

Giocatore di qualità, con un grande senso del gol ed elemento duttile. Riccardo Correnti è stato fortemente voluto da mister Trocini per tutte queste caratteristiche e fa parte di un centrocampo che oggi conta almeno sei calciatori, tutti di altissimo livello per la serie D. Queste le sue parole dopo l’allenamento congiunto con il Lazzaro:

Leggi anche

Le dichiarazioni di Correnti

“Sono una mezzala che all’occorrenza può ricoprire anche altri ruoli a centrocampo. Per me è stato un onore poter venire a giocare con la Reggina. Ho trovato un gruppo già formato, più che un gruppo una famiglia. Spero di ripetere i numeri della scorsa stagione (al Nardò 9 reti e 8 assist). Il mister vuole che i centrocampisti si buttino dentro, conoscevo già Porcino e Grillo. Montalto? Porta esperienza e gol, conosciamo tutti il suo valore. L’obiettivo lo conoscete, a livello personale, come detto, spero di ripetere la passata stagione“.