Reggina: perchè De Felice in campo e poi quel boato della Curva Sud

Altri passaggi della conferenza stampa di mister Trocini, hanno riguardato la scelta di De Felice per Barranco e i boato della Curva Sud:

“Ho scelto De Felice perchè voglio che cresca in condizione. L’ho visto meglio in settimana e la volontà è quella di portarlo al pari degli altri. Ho detto a Barranco che non è assolutamente una bocciatura per lui, ma solo il desiderio di fare recuperare Checco e secondo me ha fatto un’ottima partita. Non giocava da tanto tempo.

Non sapevo nulla di quello che stava accadendo ad Acireale, mi facevano dei gesti che non capivo. Poi l’urlo della curva, quel boato è stato da brividi, emozionante. Loro ci credono quanto noi e ci devono credere tutti”.