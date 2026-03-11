Reggina, Desiato: ‘Nelle prossime tre sfide ci giocheremo gran parte della stagione’

Si avvicina il giorno del big match tra la Nuova Igea e la Reggina. Una partita che dopo la penalizzazione inflitta ai siciliani, diventa ancora più interessante per le necessità di classifica di entrambe le squadre. Su Gazzetta del Sud ne parla il difensore Desiato: “Scenderemo in campo con la giusta cattiveria agonistica, come vuole il mister. Siamo una squadra forte e proveremo a vincere per continuare la rincorsa.

Nelle prossime tre sfide ci giocheremo gran parte della stagione.

Contento di essere qui. Risiedo al Sant’Agata, non ci manca nulla, la società è presentissima. Pochi club si possono permettere un centro sportivo come il nostro, forse gli si avvicina soltanto a quello di Novarello dove sono stato.

Una leggera flessione, in effetti, c’è stata. Siamo riusciti a recuperare parecchi punti e forse qualche energia l’abbiamo sprecata.

Savoia e Athletic hanno due rose competitive. Prevedo una lotta fino all’ultima giornata e speriamo di scavalcare tutti. Ci crediamo e garantisco che non molleremo di un centimetro.

La Curva Sud è sempre calorosa e ci segue anche in trasferta. Sarà così pure domenica a Barcellona. Avere accanto il dodicesimo uomo ci tranquillizza”.