Reggina, Di Grazia: ‘Surclassati dal Favara, calendario difficile ma…’

A distanza di qualche giorno dalla batosta subìta sul campo del Favara, l’esterno Di Grazia parla a GS Channel: “A livello mentale non siamo scesi in campo. A livello fisico siamo stati surclassati e questo non è possibile, la Reggina non si può permettere determinate prestazioni. A volte, però, le sconfitte non sono solo un aspetto negativo, ti aiutano a riflettere, crescere ed evitare in futuro di sbagliare ancora.

Non credo si sia sottovalutato l’avversario, ripeto è stata la mentalità con la quale ci siamo presentati, sbagliata, a fare la differenza, non si possono lasciare punti contro questi avversari. Condivido in toto le dichiarazioni di mister Trocini. Da queste brutte sconfitte ci si può rialzare. Abbiamo un calendario difficile e impegnativo, domenica c’è la Nissa e dobbiamo riscattarci subito. Il gruppo è fortissimo c’è solo da modificare l’atteggiamento, quello di una squadra che vuole vincere il campionato e prestazioni come quelle di Favara non si possono ripetere più”.