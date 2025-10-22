Reggina: l’ex DS Martino sull’attuale momento della squadra amaranto

"L'allenatore esonerato era uno dei problemi, ma il guaio è più grave. Ci vogliono..."

Nel corso della trasmissione “fairplay&football“, l’ex Ds della Reggina Gabriele Martino, ha espresso il suo pensiero, come sempre in maniera diretta, sull’attuale momento della squadra: “Io spero ardentemente che questa squadra possa risollevarsi. Lo spero da reggino, da sportivo, da chi ha avuto l’onore e l’onere di lavorare per la Reggina nei trent’anni che hanno visto la nostra città salire agli onori della cronaca internazionale per i successi ottenuti.

Spero anche che il club non pensi di avere risolto tutti i problemi avendo esonerato l’allenatore che pure rappresentava a mio avviso, e l’ho detto in tempi non sospetti, uno dei problemi. Qui il guaio è più grave, molto più grave. Spero di riuscire a spiegarmi: il problema è istituzionale, ci vogliono altre idee e forse altre persone…”.