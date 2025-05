Reggina: dopo la vittoria del play off c’è anche il post del sindaco Falcomatà

Festeggia la vittoria del play off della Reggina anche il sindaco Giuseppe Falcomatà presente al Granillo e come tutti i tifosi amaranto spera adesso possa succedere qualcosa in tema di ripescaggi. Questo il post nella sua pagina social: “Reggio Calabria vuole vincere, vincere, vincereee. Reggio Calabria ha vinto i playoff! Questi ragazzi e soprattutto questo pubblico meritano la promozione!

Vai Reggina, vai Reggio“

Poi lo spettacolo della Curva Sud che ha incitato e sostenuto la squadra fino all’ultimo istante della partita, esplodendo nel momento in cui Renelus ha realizzato la rete della vittoria. Nel corso della partita i tifosi hanno esposto uno striscione di sfottò verso quelli del Messina, rispondendo a quello esposto il 21 settembre del 2023 dai sostenitori giallorossi. Messina retrocesso in serie D dopo la sconfitta nello spareggio con il Foggia.