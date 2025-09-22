Reggina: mercoledi torna il campionato. Attiva la prevendita dei biglietti
Come annunciato, il turno infrasettimanale si giocherà di sera
22 Settembre 2025 - 10:22 | Comunicato Stampa
E’ attiva la vendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso relativo la gara Reggina-Gelbison, in programma mercoledi 24 settembre alle ore 20.30 allo stadio “Oreste Granillo” e valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie D girone I.
PREZZI BIGLIETTI
CURVA SUD € 10 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA LATERALE € 20 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA LATERALE UNDER 14 € 13,50 + diritti di prevendita Vivaticket
TRIBUNA CENTRALE € 30 + diritti di prevendita Vivaticket
VIP € 40 + diritti di prevendita Vivaticket
Sarà possibile acquistare il tagliando in tutti i punti vendita VivaTicket abilitati, compresi quelli presenti in Provincia. Sul portale VivaTicket, si potrà come di consueto effettuare l’acquisto on line.
I titoli di accesso alla gara sono acquistabili presso lo Store ufficiale, corso Garibaldi 505 nei seguenti orari:
dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20.
Chiuso domenica e lunedi mattina.
Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d’accesso allo stadio presso il punto vendita autorizzato BCenters, sito in Via Sbarre Centrali, 260/b | aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop).
SETTORE OSPITI
Biglietto unico € 10 + diritti di prevendita Vivaticket