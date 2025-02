Reggina: il percorso del giovane Forciniti. Da elemento insostituibile…

Reggina-Sambiase 1-1. Parapiglia nel finale e a pagarne le conseguenze è il giovane Forciniti che, espulso, verrà squalificato dal Giudice Sportivo per quattro giornate. E quella è anche l’ultima partita per mister Pergolizzi, la settimana successiva si accomoda in panchina Trocini e sarà un grande esordio, avendo battuto a domicilio la Vibonese.

Da quel momento inizia il periodo meno felice proprio per Forciniti, dopo essere stato grande protagonista nella prima parte di stagione e ritenuto dai più come elemento insostituibile. Invece Trocini, complice pure quella lunga squalifica, costruisce un centrocampo di soli Over e quindi composto da Laaribi, Barillà e Porcino, grazie anche all’inserimento tra i pali di Lagonigro.

Dopo aver scontato la lunga la squalifica, Forciniti non trova più spazio da titolare e alla prima gara utile con il Favara non viene neppure convocato. La settimana successiva lo si vede nella seconda parte del match con la Sancataldese e poi ancora sempre da subentrato con la Nuova Igea e gli ultimi cinque minuti con la Scafatese. Sarà quella la sua ultima breve apparizione per poi fermarsi per infortunio e non rivederlo più in campo ormai da tanto tempo. Non si hanno notizie neppure sui tempi di recupero. Magari venerdi in conferenza stampa mister Trocini ci potrà dire qualcosa in più.