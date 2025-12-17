Reggina, Girasole R.: ‘I sette punti di distacco dall’attuale capolista si possono recuperare’

"Siamo una squadra tosta e lo stiamo ampiamente dimostrando"

Prestazioni di livello, sicurezza, personalità e un grande affiatamento con il fratello Domenico. Rosario Girasole parla a Gazzetta del Sud: “Siamo felici per il risultato, il quarto successo consecutivo senza subìre gol. La difesa ha tenuto, siamo una squadra tosta e lo stiamo ampiamente dimostrando. Il mister ci ha detto di continuare così, di non mollare perchè il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo provare a raggiungere la vetta. La stagione è ancora lunga e ci sono i margini per una rimonta.

Leggi anche

I sette punti di distacco dall’attuale capolista si possono recuperare a patto che si continui con questo atteggiamento. Scendiamo in campo con la giusta mentalità, abbiamo la ferocia chiesta dal mister. Dalle ultime prestazioni direi che la svolta è arrivata, stiamo andando forte e il rendimento è migliorato anche in casa. C’è un pò di rammarico per l’inizio di stagione, sono stati commessi alcuni errori e si poteva sbagliare meno.

Con Domenico siamo affiatati e durante le partite basta uno sguardo per intenderci. Quando ho segnato a Paternò era più contento di me. Il mio sogno è andare in Lega Pro con la maglia amaranto e realizzare reti pesanti. Dovesse arrivare l’acuto nel derby con il Sambiase mi farei un bel regalo di Natale. Contro il Milazzo si è sentita la presenza del pubblico: La Curva Sud è stata eccezionale”.