Reggina: aggiornamento sulla situazione infortuni e squalifiche

L’emergenza infortuni continua a caratterizzare la stagione della Reggina, ma, come sottolineato da mister Torrisi in conferenza stampa, non è un ostacolo insormontabile. La squadra, pur facendo i conti con numerose assenze, si è mostrata compatta e determinata. Il lavoro di gruppo, i concetti tattici e l’atteggiamento giusto sono alla base del rendimento attuale, come dimostrato anche nell’ultima vittoria contro il Milazzo. Nonostante la mancanza di alcuni titolari, chi è stato chiamato a sostituirli ha dimostrato di essere all’altezza del compito.

La situazione infortuni in casa amaranto non porta particolari novità, anzi purtroppo aggiunge un nuovo problema. Rimane fermo Porcino, che dovrà affrontare un lungo periodo di recupero, Adejo continua ad allenarsi a parte, mentre Barillà, come confermato dal bollettino medico ufficiale, si è sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione e stabilizzazione di una frattura della mandibola, con rientro previsto nel 2026, dato che manca solo una partita alla fine del girone di andata.

La distorsione alla caviglia di Palumbo è ancora da valutare e per Lanzillotta, con un infortunio muscolare, è probabile che si preferisca non rischiare. Infine, un altro stop per Di Grazia, per lui una botta al solito ginocchio durante il corso dell’allenamento. L’entità del danno sarà valutata in questi giorni.

A rendere il quadro generale meno pesante ci sono i rientri di Mungo e Sartore, saranno disponibili dopo la squalifica, mentre Salandria sconterà l’ultimo turno di stop. Inoltre, nelle prossime ore si attende l’ufficializzazione di Fanari e Verduci che già da diversi giorni si allenano con il gruppo.