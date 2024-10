Reggina: il post di Alessio Spataro, tra ringraziamenti e qualche punzecchiatura’

Il settore giovanile della Reggina ha incontrato diverse difficoltà nell’arco di questa prima parte di stagione, ma in pochi potevano immaginare che la società prendesse una decisione così drastica, come quella di esonerarne il responsabile scelto la scorsa estate. Le motivazioni sono state spiegate dal DG Andrea Gianni, oggi è arrivato il post dell’ex responsabile Alessio Spataro pubblicato sulla propria pagina facebook, tra ringraziamenti e qualche punzecchiatura:

“Ci sono piccoli gesti che riempiono e rigenerano la tua mente e il tuo spirito..

Ci tengo a dire semplicemente Grazie,

Grazie agli amici, ai calciatori, ai genitori, ad alcuni addetti ai lavori che, con messaggi e telefonate, mi hanno testimoniato la loro stima, il loro affetto, la loro incredulità.

Più di qualcuno mi ha detto: “Se lo avessero fatto a me una cosa del genere, avrei fatto questo, questo e quest’altro”.. (diciamo strade legali e, soprattutto, anche non 🙂 🙂 )..

Entrambe le strade non rientrano nel mio modo di fare e di essere..

io dico solo che, forse non nel breve termine ma sicuramente nel lungo termine, la vita è sempre giustiziera e meritocratica e, soprattutto, rivela sempre il reale valore delle persone.

Grazie ancora di cuore a tutti”.

