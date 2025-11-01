Reggina: buone notizie dall’infermeria e poi il passaggio sui tifosi e Montalto

Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’incontro Reggina-Nuova Igea, mister Torrisi ha fatto il punto della situazione sugli infortunati, poi il passaggio sui tifosi e Montalto: “Lo staff sanitario ha fatto un lavoro straordinario e lo ringrazio, si sono recuperati Edera, Lagonigro e Pellicanò. Gli indisponibili rimangono Ragusa, Ferraro e poi Blondett squalificato. Il pubblico è importante per la nostra stagione, qui i tifosi sono decisivi, lo si dice sempre e sembra retorica, ma credetemi, da queste parti è vero che rappresentano il dodicesimo uomo in campo. Senza tifosi non possiamo mai vincere, lo ripeto nuovamente e mi auguro che ci diano la possibilità domenica di poter dimostrare di essere degni di averli allo stadio. E questo possiamo farlo attraverso i fatti.

Leggi anche

Sono state fatte tante chiacchiere. Montalto è un ragazzo serio che si allena a duemila. Tutti i calciatori vanno coccolati, ognuno di loro ha bisogno di essere sostenuto. Questa è una squadra che fino a oggi ha vissuto di slogan, che ha vinto il campionato a luglio, abbiamo tolto gli slogan e stiamo cercando di mettere dentro lavoro, entusiasmo, qualche sorriso e spensieratezza. Qui si lavora senza soste”.