Gli esami strumentali al difensore amaranto hanno evidenziato una distorsione legamentosa del ginocchio destro con interessamento del legamento crociato anteriore e collaterale mediale

As Reggina 1914 comunica che gli esami strumentali riguardanti il calciatore Edoardo Lancini, infortunatosi nella gara tra Athletic Club Palermo e Reggina, hanno evidenziato una distorsione legamentosa del ginocchio destro con interessamento del legamento crociato anteriore e collaterale mediale.

A Edoardo un grande abbraccio da parte di tutti noi, certi che tornerà a calcare i campi da gioco più forte di prima, con la grinta e l’attaccamento che ne hanno sempre contraddistinto sia la carriera che il percorso in amaranto.